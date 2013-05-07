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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 14:04 BJT

《汇市简讯》日本出口商抛售美元/日圆

路透5月7日 - 0537GMT

* 尽管日本进口商在东京定盘时有买需，美元/日圆还是下跌

* 出口商卖汇，在99.50水准有强劲卖单

* 在99.50上方有一些停止单，但一路向上至100.00及以上则有卖单

* 在99.00之前的买单被吸收，在该水准下方有少量停止单触发，低见98.82

* 再度有日本投资者低接买进。(完)

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