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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 13:50 BJT

台湾股市：微幅收低5.99点，宏达电下跌

路透台北5月7日 - 台湾股市周二近收平，盘旋在21个月收盘高点附近，宏达电 下跌0.4%，该公司此前公布4月营收较上年同期衰退37%。

加权股价指数 收低0.07%或5.99点，报8,163.06点，周一则创下21个月最高收位。

电子类指数 和金融保险类指数 双双下跌0.2%。

初步数据显示，大盘成交值 为772.11亿台币，上交易日为782.97亿。(完)

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