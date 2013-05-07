澳新汇市：澳元兑美元跌至两个月低点，受澳洲央行降息影响

银行间利率期货<0#YIB:>大幅跳升，因市场原本预期本周降息至2.75%的机率仅50%。而8月前进一步降息至2.5%的机率几乎是100%。

“澳洲央行很少会单独降息一次，我们预期会有一次后续降息，时间大概在6月，等到第一季资本支出数据公布后。”麦格理银行资深经济分析师Brian Redican称。

这份重要的第一季企业投资报告将于5月30日出炉，而澳洲央行的下次会议则在6月4日。

央行降息之举带动各天期债券收益率下降，三年期现货公债收益率 下降9个基点至2.50%，为去年10月以来最低。10年期公债收益率 跌6个基点至3.08%。三年期公债期货 跳升0.080点至97.520，10年期公债期货 上涨0.050点至96.930。

澳元兑日圆 下跌0.8%至101.00。欧元兑澳元 则上涨0.6%，报1.2833澳元，但欧洲央行或进一步降息的暗示让欧元涨幅受限。

澳元兑新西兰元也下跌，尤其是因为市场认为新西兰下次调整利率将是升息，尽管时间上至少要到明年。

澳元兑新西兰元 跌0.3%至1.1990新西兰元，触及2009年10月以来最低水准。

新西兰元兑美元 略回落，报0.8500。近期支撑料在海外低点0.8486，下方则是0.8450；短线阻力则在0.8550。(完)

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