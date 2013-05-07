澳新汇市：澳元兑美元跌至两个月低点，受澳洲央行降息影响

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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银行间利率期货<0#YIB:>大幅跳升，因市场原本预期本周降息至2.75%的机率仅50%。而8月前进一步降息至2.5%的机率几乎是100%。
“澳洲央行很少会单独降息一次，我们预期会有一次后续降息，时间大概在6月，等到第一季资本支出数据公布后。”麦格理银行资深经济分析师Brian Redican称。
这份重要的第一季企业投资报告将于5月30日出炉，而澳洲央行的下次会议则在6月4日。
央行降息之举带动各天期债券收益率下降，三年期现货公债收益率 下降9个基点至2.50%，为去年10月以来最低。10年期公债收益率 跌6个基点至3.08%。三年期公债期货 跳升0.080点至97.520，10年期公债期货 上涨0.050点至96.930。
澳元兑日圆 下跌0.8%至101.00。欧元兑澳元 则上涨0.6%，报1.2833澳元，但欧洲央行或进一步降息的暗示让欧元涨幅受限。
澳元兑新西兰元也下跌，尤其是因为市场认为新西兰下次调整利率将是升息，尽管时间上至少要到明年。
澳元兑新西兰元 跌0.3%至1.1990新西兰元，触及2009年10月以来最低水准。
新西兰元兑美元 略回落，报0.8500。近期支撑料在海外低点0.8486，下方则是0.8450；短线阻力则在0.8550。(完)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，