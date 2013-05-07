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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 14:19 BJT

《汇市简讯》欧元/美元仍将位于1.2950-1.3250波动区间内

0536GMT

* 欧元/美元料位于1.2950-1.3250的宽幅波动区间内

* 亚洲主权账户仍逢低买入

* 据称有分散化投资的资金流动，其他国家主权账户则逢高卖出

* 由于欧洲央行(ECB)放宽政策的可能性加大，欧元/美元走势偏空，但卖单挂在在1.3100及以上

* 欧元/日圆从129.96跌至129.24，卖盘帮助限制欧元/美元 (完)

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