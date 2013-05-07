东京汇市：澳洲央行降息后澳元跌至两个月低点，欧元走软

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3075 1.3074 +0.01 -0.90 1.3194 美元/日圆 98.93 99.33 -0.40 +14.05 86.74 欧元/日圆 129.34 129.86 -0.40 +13.00 114.46 美元/瑞郎 0.9372 0.9382 -0.11 +2.37 0.9155 英镑/美元 1.5540 1.5541 -0.01 -4.38 1.6251 美元/加元 1.0070 1.0067 +0.03 +1.50 0.9921 澳元/美元 1.0196 1.0249 -0.52 -1.90 1.0393 新西兰元/美 0.8489 0.8512 -0.27 +2.49 0.8283 元 澳元/日圆 100.860 101.800 -0.92 +11.91 90.130 新西兰元/日 83.990 84.550 -0.66 -40.36 140.820 圆 英镑/日圆 153.72 154.37 -0.42 +9.16 140.82 澳元/新西兰 1.2002 1.2034 -0.27 -4.29 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，