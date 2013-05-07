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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 14:20 BJT

韩国股市：在出口股领跌下收低，但电信股需求强劲

路透首尔5月7日 - 韩国股市周二回吐稍早涨幅，收低0.4%，因韩元走强打压市场对出口股的胃纳；与此同时，本周稍后韩国央行将召开利率会议，且有期权将到期，使得市场弥漫审慎气氛。

但电信类股需求强劲，SK电讯 大涨3.4%。

韩股综合股价指数 收在1,954.35点，连两个交易日下跌，但自4月中大盘触及五个月低点以来仍录得约3%的升幅。(完)

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