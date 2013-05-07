《分析师观点2》台湾4月出口不如预期，因全球消费需求不振

路透台北5月7日 - 台湾财政部周二公布，4月出口金额较上年同期减1.9%，远低于市场预估的升1.35%。财政部表示，4月出口基本金属及资通信产品持续减少，其中资通信产品较上年同期减少12%，其中并以手机减少28.8%所致。

累计1-4月，台湾出口976.8亿美元，较上年同期增1.3%。

财政部并指出，由于亚洲区域内需求未能持续增温，欧洲市场则仍大幅衰退，致4月出口转为疲弱。欧元区景气疲弱不振，冲击全球贸易回升动能，恐将影响近期台湾出口扩增力道。并预估第二季出口年增率将低于第一季的成长2.4%。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

4月年变动率(%) 3月年变动率(%) 整体出口金额 -1.9 +3.3 --中国(含香港) +0.2 +5.2 --美国 +4.9 -1.9 --欧洲 -19.3 -12.3

**市场评论**

--永丰银行总经分析师 徐雅妮：

这个数据低于预期，第二季传统上就是淡季，欧美的表现我们也都保守看待，不会太过乐观，特别是出口至欧洲非常疲弱，到东协的出口也有下来，我们会下调第二季的出口预估。不过下半年传统旺季效应会再把数字带上来，但中国的需求要再观察。

--日盛投顾分析师 蔡素菁:

这数字很低，我们原预估第二季出口成长率在0-5%，以4月的表现来看，第二季的出口很有可能会零成长。以区域别看，中国仍是拖累出口表现的关键，因其目前处于调结构阶段，民间消费动能还未见到，再加上出口竞争力恶化，所以对出口带动有限。产品别方面，由于智慧型手机的订单递延，因此对出口也缺乏挹注。央行有可能采取贬值措施刺激出口，我们预估台币兑美元的第二季均价在30.5。

--凯基投顾总经分析师 蔡耀德：

台湾4月出口金额表现竟然下跌，有点出乎意料之外，主要反应全球需求不振，韩国出口金额也是大幅低于预期，原先预期第二季出口金额年增率约3-5%，现在可能面临下修的风险，主系因中国调整结构拖累台湾出口表现，以及欧洲货币政策虽转松，但实际销售却没有跟上来。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收升3.6分，报29.590。

--台股加权股价指数 收盘小跌0.07%至8,163.06点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

--参看台湾经济数据相关新闻，请点选TW-ECI-CMN

**相关背景**

--主计总处2月预测2013年经济成长率3.59%，并预估今年出口成长6.23%，进口则成长7.12%。

--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完)