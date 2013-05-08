版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 8日 星期三 09:51 BJT

中国数据：4月出口同比增长14.7%，进口增长16.8%--海关

路透北京5月8日 - 中国海关周三公布，4月出口同比增长14.7%，进口增长16.8%，路透调查预估分别为增长10.3%和13.9%。

4月贸易顺差为181.6亿美元，路透调查预估中值为顺差151亿美元。

4月贸易数据详情如下:

指标 4月实际值 4月预估中值 区间 上月 上年同期

出口（%） 14.7 10.3 5.1~15.0 10 4.9

进口（%） 16.8 13.9 2.0~28.1 14.1 0.3

贸易顺差（亿美元） 181.6 151 11~239 -8.8 184.2

浏览更多细节，请点选海关网站（www.customs.gov.cn

欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐