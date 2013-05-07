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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 14:39 BJT

澳洲股市：扳回部分跌幅仍收低，此前澳洲央行意外降息

路透悉尼5月7日 - 澳洲股市周二收跌0.2%，此前澳洲央行决议降息，金融股自盘中低位小幅回升。

澳洲央行周二调降指标利率0.25个百分点，至纪录低点2.75%，这是澳洲央行12月以来首次降息，令许多分析师大感意外，他们原本预期澳洲央行将再按兵不动一段时间。

指标S&P/ASX 200指数 下跌12.5点至5,143.7点。周一大盘上涨0.5%。在淡静交投中有6.62亿股换手。

澳洲联邦银行(CBA)及Westpac Banking 分别下跌1.9%和1.8%，以资产计最大银行--澳洲国民银行 则下跌1.6%。(完)

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