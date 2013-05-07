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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 14:53 BJT

表格：外资及陆资在台股买超75.95亿台币，连九日买超共605.95亿

路透台北5月7日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资今日在台股买超75.95亿台币，连续九个交易日买超累计605.95亿，上交易日为买超33.66亿。

三大法人今日合计买超53.18亿台币，上交易日修正后为买超37.92亿。

以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

5/7 +75.95 -11.26 -11.50 +53.18

5/6 +33.66 +8.08 -3.82r +37.92r

5/3 +46.34r +0.14 -12.52r +33.96r

5/2 +79.57 +8.34 -5.07r +82.84r

本月累计 +235.52 +5.29 -32.90 +207.89

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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