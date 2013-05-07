表格：外资及陆资在台股买超75.95亿台币，连九日买超共605.95亿

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透台北5月7日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资今日在台股买超75.95亿台币，连续九个交易日买超累计605.95亿，上交易日为买超33.66亿。
三大法人今日合计买超53.18亿台币，上交易日修正后为买超37.92亿。
以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
5/7 +75.95 -11.26 -11.50 +53.18
5/6 +33.66 +8.08 -3.82r +37.92r
5/3 +46.34r +0.14 -12.52r +33.96r
5/2 +79.57 +8.34 -5.07r +82.84r
本月累计 +235.52 +5.29 -32.90 +207.89
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，