台湾房地产：都会区第一季二手房价同比增逾10%，桃园增幅居冠--信义房屋

路透台北5月7日 - 台湾最大房屋仲介商--信义房屋 周二表示，台湾主要都会区第一季二手房价全面翻扬，尤以北台湾的桃园房价指数年增率高达21%，南部的高雄市则以年增19%居次。房价已高的台北市与新北市，也分别上涨12%与11%，显见政府管控房价的政策已失灵。

信义房屋发布的二手房价指数，以及国泰建设 每季发布的预售房价指数，一向是台湾中央银行制定房贷管制规定的主要观察指标。本次信义房屋也与政治大学财务管理学系合作，推出新的各都会区标准房价。

信义房屋表示，台北市标准房价每坪(1坪约3.3058平米)为56.1万台币，和2012年同期相比，房价每坪上涨约6万。以房价涨幅最大的桃园与高雄地区为例，桃园标准房价从每坪15.5万，上涨至18.7万台币，高雄则从一年前的每坪12.8万，上涨至15.3万，两地30坪的房子上涨75-96万台币。

信义房屋企研室经理苏启荣指出，双北市房价水准较高，即使市场景气状况不错，但在奢侈税的限制之下，量能回温幅度相对有限，因而房价涨幅也不若桃园、高雄等地区明显。

他表示，反观大台北以外的桃园、高雄地区，房价基期较低，因而吸引外来开发商买地推案，带动桃园、高雄地区房价出现明显上扬，不过涨势过快也让金融机构提升风险意识，针对桃园地区进行房贷管制措施，影响程度后续值得观察。