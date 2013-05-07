台湾房地产：都会区第一季二手房价同比增逾10%，桃园增幅居冠--信义房屋

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北5月7日 - 台湾最大房屋仲介商--信义房屋 周二表示，台湾主要都会区第一季二手房价全面翻扬，尤以北台湾的桃园房价指数年增率高达21%，南部的高雄市则以年增19%居次。房价已高的台北市与新北市，也分别上涨12%与11%，显见政府管控房价的政策已失灵。
信义房屋发布的二手房价指数，以及国泰建设 每季发布的预售房价指数，一向是台湾中央银行制定房贷管制规定的主要观察指标。本次信义房屋也与政治大学财务管理学系合作，推出新的各都会区标准房价。
信义房屋表示，台北市标准房价每坪(1坪约3.3058平米)为56.1万台币，和2012年同期相比，房价每坪上涨约6万。以房价涨幅最大的桃园与高雄地区为例，桃园标准房价从每坪15.5万，上涨至18.7万台币，高雄则从一年前的每坪12.8万，上涨至15.3万，两地30坪的房子上涨75-96万台币。
信义房屋企研室经理苏启荣指出，双北市房价水准较高，即使市场景气状况不错，但在奢侈税的限制之下，量能回温幅度相对有限，因而房价涨幅也不若桃园、高雄等地区明显。
他表示，反观大台北以外的桃园、高雄地区，房价基期较低，因而吸引外来开发商买地推案，带动桃园、高雄地区房价出现明显上扬，不过涨势过快也让金融机构提升风险意识，针对桃园地区进行房贷管制措施，影响程度后续值得观察。
台湾央行在3月底举行的第一季理监事会后记者会中表示，将督促银行对特定地区以外、房价涨幅较大地区的放款，采取自律审慎措施，以加强不动产授信风险控管。央行也认为，先前央行对特定地区房贷管制规定已见成效。 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，