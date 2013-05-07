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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 15:32 BJT

全球金市：现货金小跌，因股市走强且黄金ETF持仓量下滑

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价格 变动 涨跌% 年初迄今涨跌% 成交量

现货金 1462.44 -6.45 -0.44 -12.67

现货银 23.65 -0.33 -1.38 -21.90

现货铂金 1490.50 -12.00 -0.80 -2.90

现货钯金 687.72 -3.78 -0.55 -0.62

COMEX期金 1462.10 -5.90 -0.40 -12.75 24521

COMEX期银 23.63 -0.33 -1.38 -21.85 7502

汇率

欧元/美元 1.3079

美元/日圆 99.05

注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 隋芬; 审校 张若琪)

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