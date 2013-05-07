路透专访：微软Windows 8销量达1亿套，将调整系统相容小型平板产品

路透西雅图5月6日 - 微软 作业系统Windows 8推出六个月来已售出1亿套，与前一代的销售强况大致相符，但为因应消退的买气，微软将大幅更新这套旗舰作业系统，使其更容易使用，并相容较小型的平板电脑。

Windows 8是微软第一款主要为触控操作设计的作业系统，但却未能抓住消费者的渴望，也没能影响苹果 和三星电子 在平板市场的主导地位。

“系统很完美吗？不是的。有需要改进的地方吗？当然有。我们非常踏实地检视有什么需要改进的地方，并且尽可能迅速彻底地做调整，”微软Windows部门主管Tami Reller上周在微软总部发布Windows销售数据时称。

Reller称，微软今年底前将推出Windows 8更新，初步代号为“Windows Blue”。相关细节将在未来几周公布。

尽管Windows 8自从10月26日上市以来已售出1亿套授权，齐平三年前Windows 7的销售状况，但新系统看来不太可能像Windows 7一样有持续增加的需求并在第一年达到2.4亿套的销售量。

微软上一次公布Windows 8销售数据是在1月初，当时销量突破6,000万套，意味着最近四个月来仅销售约4,000万套，远低于Windows 7的平均销售速率。

Windows 7取代了不受欢迎的Windows Vista，因此对销售有所助益，而Windows 8的全新使用者介面则让许多使用者感到困扰。

“确实需要重新学习，我们需要解决这个问题，”Reller称。“我们不会坐视不管，想说大家迟早会习惯。”

Reller并未表示代号“Blue”的更新是否会恢复旧有的使用者介面，但她指出，微软会更专注于协助使用者适应新系统。

“我们考量过了许多不同的情况，来协助传统PC使用者转移至新系统，同时也让系统在各种设备上都更好用。”

根据国际数据公司(IDC)，消费者敬而远之，以及缺乏能完整运用Windows 8的平价触控式笔记型电脑，抑制了电脑销售。

Reller希望，联想 、华硕 和惠普 等公司今年推出新机型后，会改变这情况。

“我们知道客户喜欢触控型笔电，但他们也对价格很敏感，”她说。“我们的(硬体制造商)伙伴需要以量制价，并且将之推入零售通路。”

微软也会对Windows 8做微调，使其相容于七寸和八寸等较小型的平板电脑，让厂商能在这个快速成长的区块，与苹果iPad mini、三星Galaxy Tab、谷歌 的Nexus 7和亚马逊 的Kindle Fire相抗衡。

Reller拒绝评论微软本身是否会推出较小尺寸的Surface平板电脑。(完) (编译 王冠中; 审校 王洋)