中国期市：工业品期货总体弱势震荡，贵金属跌幅居前

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透北京5月7日 - 中国期市周二总体呈弱势震荡，贵金属和橡胶跌幅居前，白银期货 更一度临近跌停位。尽管近期有来自中国、印度的“抄底”实物需求，但本轮贵金属颓势中全球投机资金明显撤离，尤其是基本面供应过剩的白银。
南华期货贵金属分析师薛娜表示，白银的走势一般跟黄金走，但从工业运用和实际需求看，白银供应过剩的状况比黄金更为严重，最近一段时间价格下跌也比较明显，目前看来仍没有上涨的理由。
“投机资金离场后，黄金实物需求比较旺盛，比如中国印度买入比较明显，...白银仍有继续下跌的可能，黄金目前也看也没有上涨的理由，因为现在大家担心的是经济复苏而不是通胀，黄金亦将保持偏弱状态。”薛娜认为。
浙商期货北京营业部总经理路易更是认为，工业品，尤其是贵金属和橡胶等已经进入熊市周期，大宗商品经过本轮下跌，其牛市支撑点可能已被有效突破。
格林期货高级研究总监李永民亦强调，整个期货市场缺乏信心和方向，但凡有点风吹草动都会引发市场的剧烈波动，期市最近都将呈现震荡触底的过程，“至少还没有人抄底”，其中工业品等周期性品种的走势更弱。
白银期货主力1312合约收跌3.75%至4,802元人民币/千克，黄金期货1306合约 收跌1.49%至289.93元/克。橡胶期货主力1309合约 亦下跌1.32%至19,825元。(完) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，