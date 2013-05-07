中国期市：工业品期货总体弱势震荡，贵金属跌幅居前

路透北京5月7日 - 中国期市周二总体呈弱势震荡，贵金属和橡胶跌幅居前，白银期货 更一度临近跌停位。尽管近期有来自中国、印度的“抄底”实物需求，但本轮贵金属颓势中全球投机资金明显撤离，尤其是基本面供应过剩的白银。

南华期货贵金属分析师薛娜表示，白银的走势一般跟黄金走，但从工业运用和实际需求看，白银供应过剩的状况比黄金更为严重，最近一段时间价格下跌也比较明显，目前看来仍没有上涨的理由。

“投机资金离场后，黄金实物需求比较旺盛，比如中国印度买入比较明显，...白银仍有继续下跌的可能，黄金目前也看也没有上涨的理由，因为现在大家担心的是经济复苏而不是通胀，黄金亦将保持偏弱状态。”薛娜认为。

浙商期货北京营业部总经理路易更是认为，工业品，尤其是贵金属和橡胶等已经进入熊市周期，大宗商品经过本轮下跌，其牛市支撑点可能已被有效突破。

格林期货高级研究总监李永民亦强调，整个期货市场缺乏信心和方向，但凡有点风吹草动都会引发市场的剧烈波动，期市最近都将呈现震荡触底的过程，“至少还没有人抄底”，其中工业品等周期性品种的走势更弱。