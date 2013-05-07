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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 15:45 BJT

日本债市：公债价格下跌，美国就业数据激励日股飙升

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                                            跌     
                                 最新报   (基点)   收市价
                                   价              
                                                      
 两年期公债                       0.000%     +0.0   0.110%
 五年期公债                       0.230%     +1.5   0.215%
 10年期公债                       0.585%     +3.0   0.555%
 20年期公债                       1.485%     +3.5   1.450%
 30年期公债                       1.615%     +3.5   1.580%
 10年期公债期  <0#JGB:>           144.73    -0.39   145.12
 货                                                
                                                          
 注1：公债期货涨跌为点数。                         
 注2：若报价显示0.000%表示尚未                            
 成交。                                            
 (完)
  
          
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告 
 
    美债每日展望            欧元区公债市场       
 
    美国现货公债            英国公债市场         
     
    东京美债                日本公债市场         
     
    中国债市                 台湾债市             
     
    利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价   
  

 (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 李婷仪)

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