拉美经济：商品出口国多未能把握原物料价格飙升提振收支--IMF报告

路透蒙德维的亚/墨西哥城5月6日 - 国际货币基金(IMF)周一表示，拉丁美洲大宗商品出口国大多未能利用原物料价格大涨的机会而增加储蓄，近期其外部帐户恶化值得关注。

IMF在最新地区经济展望报告中称，石油、金属及农产品从2002年以来出口价格高企，为贸易条件带来相当于委内瑞拉岁入的30%、玻利维亚和智利岁入20%，或本地区平均岁入近15%的意外之财。

不过和过去几次荣景而衍生的额外财富相比，拉美国家这次守住的资金百分比较低，而且透过投资海外来强化外部帐户的情况也更少见；与此同时，这些国家的经常帐赤字却在扩大。

“我们必须密切关注这样的趋势，以免未来出现警示水准，”IMF西半球主管Alejandro Werner说。但他表示并无立即性的疑虑。

“过去这个地区非常容易受到经常帐赤字融资的冲击，显然我们有必要对此类风险有所警觉。”(完)