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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 15:42 BJT

更新版-日本股市：收升3.6%至五年高位，受出口商涨势助推

索尼是主板成交额最大股票，丰田名列第二。

东证股价指数 上涨3.1%至1,188.57点，有31.8亿股换手，上月日均量为43.1亿股。

“投资人在黄金周假期之前就卖出或做空日股，因为他们想在美国就业数据公布之前先获利了结，”法国巴黎银行分析师Kyoya Okazawa说。

“强劲美国就业数据提振了市场信心。”

日圆重拾跌势也帮助了市场信心，日圆兑美元 周一曾低见99.46，最新报98.97。

“只要人们认为日圆贬值的趋势不是因为日本的宽松政策，而是美国经济转佳导致美元走强，那么投资人将放下不安，日经指数可能进一步上涨。”大和证券分析师Hikaru Sato说。

“到时候，市场可能会被零售销售之类的美国经济数据牵动，投资人将视数据好坏来锁定获利。”(完)

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