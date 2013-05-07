更新版 1-中国汇市：人民币收创历史新高，结汇盘强势回归

* 中间价再次趋近6.20整数关口 * 午后结汇盘明显占上风 * 市场交投活络，形成双边波动预期 (新增评论，更新报价) 路透北京5月7日 - 人民币兑美元即期 周二在中间价引领下创下收盘历史新 高,且午后结汇盘强势回归并占据客盘绝对主力。市场交投活络，汇价波动较大。中间价、 盘间即期也双双接近历史新高。 交易员认为，外管局新规下，虽然购汇力量被激活，但在结汇方面,除打击企业虚报的 货物量的结汇外，对企业总的结汇的积极性影响并不大。受中国经济基本面以及人民币国际 化、人民币升值促经济结构调整等政策的支撑，人民币后市仍将走强。 北京一股份银行交易员说:“早盘双向震荡，多空一度相持；午盘、尤其是下午14:30以 后客盘发力，结汇大量增多并占据绝对主力地位。有美元多头挺不住，就开始止损。” 其并称，受外管局新规消息的刺激，昨天美元买盘太多，尤其外资行美元买盘多，期间 存在一定的非理性因素；但从今天早盘表现看，发现市场对美元升值的预期并没有预料中的 那么强，因此下午就开始大量的美元卖盘。 “新规对客盘结汇总的影响并不大，企业该结汇的还是结汇，只不过企业虚报的货物量 的结汇会减少。”上海一外资行交易员说。 该交易员分析认为，昨天外管局出台新规抑制人民币升势，缓和了之前人民币单边升值 的态势，而今天央行又继续推高中间价，这有利于人民币形成双边波动预期。人民币交易区 间扩大，应该就在近期。 中间价今日连续第二日走高,并再度趋近6.20关口，距离6.2082的历史新高一步之遥。 对于国务院昨晚提出的稳步推出利率汇率市场化改革措施以及人民币资本项目可兑换的 操作方案，业内人士认为,目前对外汇市场的影响并不大。 中国建设银行外汇专家赵庆明认为，一些基础制度如个人、家庭财产登记制等等都未建 立，实现人民币资本可兑换的道路依然很漫长。 中国国务院周一晚提出要稳步推出利率汇率市场化改革措施，以及人民币资本项目可兑 换的操作方案。[ID: nL3T0DN1RS] 东京汇市，欧元周二难以获得动能，此前欧洲央行总裁重申准备好采取更多行动，而澳 元则呈守势，空头押注澳洲央行今日稍后将宣布降息。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1541 6.1667 0.20% 中间价 6.2083 6.2114 0.05% 日内相对于中间价最大波幅 0.90% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 98 6.1522 6.1620 2013年来即期升贬值幅度 1.24% 1年期美元/人民币掉期升水< 1,060 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日 :01 1年期NDF 6.2258/04 6.2395 CNH即期 6.1583/87 6.1738 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李航; 审校 黄凯)