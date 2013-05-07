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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 15:48 BJT

韩国汇市：韩元兑美元升至近两个月高位，公债反弹

交易商称投资者依然担忧当局可能入市干预以遏制韩元兑美元和日圆的涨势。

不过他们补充称，没有迹象显示当地外汇当局周二有大动作，这也导致投资者部分解除美元多仓。

韩国股市周二回吐稍早涨幅，收低0.4%，因韩元走强打压市场对出口股的胃纳；与此同时，本周稍后韩国央行将召开利率会议，且有期权将到期，使得市场弥漫审慎气氛。

韩国债券小涨，受逢低买盘推动，同时市场猜测在澳洲央行意外放宽货币政策后，韩国央行或在周四下调利率。

6月三年期韩国公债期货 收涨0.07点至107.03。

五年期韩债收益率(殖利率) 跌1个基点；三年期韩债收益率 跌2个基点。

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,091.4 1,094.5

日圆/韩元 11.0171/267 11.0095/177

韩国公债期货 * 107.03 106.96

五年期公债收益率 2.61% 2.62%

三年期公债收益率 2.54% 2.56%

韩国综合股价指数 1,954.35 1,961.48

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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