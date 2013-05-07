韩国汇市：韩元兑美元升至近两个月高位，公债反弹

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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交易商称投资者依然担忧当局可能入市干预以遏制韩元兑美元和日圆的涨势。
不过他们补充称，没有迹象显示当地外汇当局周二有大动作，这也导致投资者部分解除美元多仓。
韩国股市周二回吐稍早涨幅，收低0.4%，因韩元走强打压市场对出口股的胃纳；与此同时，本周稍后韩国央行将召开利率会议，且有期权将到期，使得市场弥漫审慎气氛。
韩国债券小涨，受逢低买盘推动，同时市场猜测在澳洲央行意外放宽货币政策后，韩国央行或在周四下调利率。
6月三年期韩国公债期货 收涨0.07点至107.03。
五年期韩债收益率(殖利率) 跌1个基点；三年期韩债收益率 跌2个基点。
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 1,091.4 1,094.5
日圆/韩元 11.0171/267 11.0095/177
韩国公债期货 * 107.03 106.96
五年期公债收益率 2.61% 2.62%
三年期公债收益率 2.54% 2.56%
韩国综合股价指数 1,954.35 1,961.48
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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华; 审校 许娜/侯向明)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，