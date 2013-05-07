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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 15:32 BJT

表格：外资在韩国股市卖超2,165亿韩元，为连续第四日卖超

路透首尔5月7日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超2,165亿韩元，为连续第四个交易日卖超，期间累计卖超4,007亿韩元(3.6612亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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5月7日 -216.5 78.6 153.0

5月6日 -59.1 -27.2 100.5

5月3日 -35.5 141.0 -96.5

5月2日 -89.6 -33.2 138.3

4月30日 33.5 403.4 -356.7

4月29日 -178.8 157.5 14.5

4月26日 -125.0 85.8 41.7

4月25日 -49.7 85.5 -150.0

4月24日 -20.1 135.2 -138.4

4月23日 -117.4 36.9 56.2

4月22日 -9.9 19.8 -12.7

4月19日 -234.8 157.0 76.5

4月18日 -235.2 -37.3 263.0

4月17日 -206.7 110.3 105.9

4月16日 -241.0 107.2 129.9

4月15日 -117.9 -63.0 178.0

4月12日 -41.4 -235.4 295.8

4月11日 262.0 -217.9 -12.7

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本月以来 -400.8 159.2 295.2

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今年以来 -6,180.7 5,264.4 1,367.7

---------------------------------------------(完)

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