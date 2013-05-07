表格：外资在韩国股市卖超2,165亿韩元，为连续第四日卖超

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透首尔5月7日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超2,165亿韩元，为连续第四个交易日卖超，期间累计卖超4,007亿韩元(3.6612亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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5月7日 -216.5 78.6 153.0
5月6日 -59.1 -27.2 100.5
5月3日 -35.5 141.0 -96.5
5月2日 -89.6 -33.2 138.3
4月30日 33.5 403.4 -356.7
4月29日 -178.8 157.5 14.5
4月26日 -125.0 85.8 41.7
4月25日 -49.7 85.5 -150.0
4月24日 -20.1 135.2 -138.4
4月23日 -117.4 36.9 56.2
4月22日 -9.9 19.8 -12.7
4月19日 -234.8 157.0 76.5
4月18日 -235.2 -37.3 263.0
4月17日 -206.7 110.3 105.9
4月16日 -241.0 107.2 129.9
4月15日 -117.9 -63.0 178.0
4月12日 -41.4 -235.4 295.8
4月11日 262.0 -217.9 -12.7
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本月以来 -400.8 159.2 295.2
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今年以来 -6,180.7 5,264.4 1,367.7
---------------------------------------------(完)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，