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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 15:45 BJT

东北亚情势：中国银行停止接受涉及朝鲜外贸银行的资金转账业务

路透北京5月7日 - 中国银行 新闻处周二表示，中国银行已向朝鲜外贸银行（Foreign Trade Bank）发出关闭账户通知，并停止接受涉及该账户的资金转账业务。

而中国以资产计第二大银行--建设银行 则表示，该行根本没有与朝鲜外贸银行的业务往来。

美国3月宣布对该银行的制裁，称其帮助向朝鲜核项目提供资金。4月日本亦作出相同举动，预计澳大利亚也将采取同样行动。美国的制裁措施禁止美国机构或个人与朝鲜外贸银行进行任何交易。美国亦在说服欧盟制裁该银行。（完） (发稿 张胜男/谢衡; 审校 黄凯)

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