东北亚情势：中国银行停止接受涉及朝鲜外贸银行的资金转账业务

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透北京5月7日 - 中国银行 新闻处周二表示，中国银行已向朝鲜外贸银行（Foreign Trade Bank）发出关闭账户通知，并停止接受涉及该账户的资金转账业务。
而中国以资产计第二大银行--建设银行 则表示，该行根本没有与朝鲜外贸银行的业务往来。
美国3月宣布对该银行的制裁，称其帮助向朝鲜核项目提供资金。4月日本亦作出相同举动，预计澳大利亚也将采取同样行动。美国的制裁措施禁止美国机构或个人与朝鲜外贸银行进行任何交易。美国亦在说服欧盟制裁该银行。（完） (发稿 张胜男/谢衡; 审校 黄凯)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，