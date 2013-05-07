路透基点：台湾中钢公司洽谈2.8亿加元再融资贷款

路透香港5月7日 - 汤森路透旗下基点援引知情人士报导，台湾上市企业中钢公司正与银行洽谈一笔2.8亿加元(2.78亿美元)、由两部分组成的贷款，来为去年一笔双边过桥贷款进行再融资，该过桥贷款是为支应中钢收购安赛乐米塔尔控股的一家加拿大铁矿石运营商的3.68%股份。

两家台湾银行即将被委托安排这笔贷款，消息人士称其中包含一笔三年期与一笔五年期贷款。前者含有两年的延期选择权。

目前传闻中的价格，三年期贷款部分的利率可能会是较加拿大同业拆息利率(CDOR)加码95个基点，五年期部分则可能是加码99个基点。

据悉，参与的银行最少要承贷2,000万加元。

今年1月，全球最大的钢铁企业安赛乐米塔尔称将出售旗下ArcelorMittal Mines Canada Inc的15%股份给包括中钢与韩国浦项钢铁在内的一个财团。ArcelorMittal Mines Canada在魁北克省运营两座大型的露天开采矿场，在该地还拥有Port-Cartier工业综合区，包括一家球团矿厂、一个存储区与一些港口设备。

1月所宣布的交易中还包括，中钢、浦项钢铁及ArcelorMittal Mines Canada将进入长期铁矿石供应协议。

根据4月22日台湾证交所资料，中钢公告3月自结财报合并营收及税前净利分别为310亿、28亿台币，分别较2月增加26%、86%。

今年2月，中钢旗下的China Steel Corp India Pvt Ltd签署了一笔1.1亿美元的六年期融资案，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码160个基点，最高层级先付费用为20个基点，若Libor和台北银行间拆借利率(TAIFX)利差超过40个基点的部分由借款方承担。牵头行和簿记行为台湾银行、中国信托商业银行、兆丰国际商业银行，台新银行、台湾合作金库银行。(完) (编译 隋芬; 审校 李婷仪)