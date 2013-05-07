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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 16:07 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及三周高位，或将进一步上扬

“休市四天后，有几项因素致市场上涨，包括股市上扬，美国数据强劲刺激投资者买入橡胶合约。”曼谷一交易员称。

东京橡胶市场在因公共假期休市四天后，周二恢复交易。

美国股市周一涨跌互现，标普500指数再创纪录最高收位，在1,600点上方扩大涨幅，由金融股领升。

日本股市日经指数周二收盘跳涨3.6%，为近五年来首次突破14,000点大关，出口股领涨。

交易商称，在胶价突破重要阻力位270日圆后，周三TOCOM胶价可能进一步上涨试探下一阻力位275日圆。

新加坡商品交易所(SICOM)6月橡胶合约 最新报每公斤254美分，下跌0.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 李婷仪)

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