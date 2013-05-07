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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 17:05 BJT

中国债市：利率债走势稍暖，澳洲央行意外降息增加部分外资买兴

路透上海5月7日 - 中国银行间债市周二收益率稳中略降，幅度约2-3个基点(bp)。在中国经济弱复苏预期难以消除的情况下，澳洲央行意外降息，进一步加剧了市场对经济担忧情绪，致中长期利率债买气有所回升，而信用债走势则基本持稳。

澳洲央行周二调降指标利率0.25个百分点，至纪录低点2.75%，这是澳洲央行12月以来首次降息，令许多分析师大感意外，他们原本预期澳洲央行将再按兵不动一段时间。

“今天利率债成交比较活跃，收益率整体下了2-3个(基)点。”上海一银行交易员称。

他并表示，部分外资机构对个别五年左右国债买气旺盛，致其收益率降逾5bp。不排除上述机构受澳洲央行降息带动引发的一时短线操作，持续性还难以确定。

剩余期限约4.68年的固息国债130001券最新成交收益率 在3.0600%，上交易日末笔为3.1057%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.3620 3.1784

上日 2.7890 3.1982

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.9470/2.8850

国债参考率报价 2.8095/2.7525

金融债参考率报价 3.3640/3.2980(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 吴芳/李宏微；审校 张喜良)

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