中国债市：利率债走势稍暖，澳洲央行意外降息增加部分外资买兴

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海5月7日 - 中国银行间债市周二收益率稳中略降，幅度约2-3个基点(bp)。在中国经济弱复苏预期难以消除的情况下，澳洲央行意外降息，进一步加剧了市场对经济担忧情绪，致中长期利率债买气有所回升，而信用债走势则基本持稳。
澳洲央行周二调降指标利率0.25个百分点，至纪录低点2.75%，这是澳洲央行12月以来首次降息，令许多分析师大感意外，他们原本预期澳洲央行将再按兵不动一段时间。
“今天利率债成交比较活跃，收益率整体下了2-3个(基)点。”上海一银行交易员称。
他并表示，部分外资机构对个别五年左右国债买气旺盛，致其收益率降逾5bp。不排除上述机构受澳洲央行降息带动引发的一时短线操作，持续性还难以确定。
剩余期限约4.68年的固息国债130001券最新成交收益率 在3.0600%，上交易日末笔为3.1057%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
------------------------------
今日 2.3620 3.1784
上日 2.7890 3.1982
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 2.9470/2.8850
国债参考率报价 2.8095/2.7525
金融债参考率报价 3.3640/3.2980(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 吴芳/李宏微；审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，