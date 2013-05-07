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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 16:57 BJT

新兴汇市：马币企稳，昨日在马来西亚大选结果带动下飙升

亚洲       当日     今年以来    2012年
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 日圆                       99.09      99.35      +0.26     -12.41      86.79
 坡元                      1.2318     1.2310      -0.06      -0.80     1.2219
 台币                      29.590     29.626      +0.12      -1.53     29.136
 韩元                     1090.80    1094.50      +0.34      -1.85    1070.60
 泰铢                       29.63      29.63      +0.00      +3.31      30.61
 菲律宾披索                 40.86      40.92      +0.16      +0.48      41.05
 印尼卢比                 9732.00    9732.00      +0.00      -1.05    9630.00
 印度卢比                   54.12      54.18      +0.11      +1.61      54.99
 马币                      2.9795     2.9795      -0.00      +2.63     3.0580
 人民币                    6.1539     6.1667      +0.21      +1.24     6.2303
 (完)
        
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 (编译 张若琪; 审校 隋芬)

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