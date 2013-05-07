香港个股：阳光油砂寻求美元债务融资，为新项目上马作准备

路透香港5月7日 - 加拿大油砂开发商--阳光油砂 周二称，该公司寻求一笔3亿美元的债务融资，为新项目上马做好准备。

阳光油砂主席兼行政总裁John Zahary在记者会上称，该公司正在美国固定收益市场寻求融资，主要为Thickwood和Legend Lake各每日1万桶产能的项目上马作好准备，其中Thickwood预计在今年中获得监管审批后，年底可全面开工。

“阳光油砂计划于今年内提交扩大产能至每日30万桶的申请。”他说。

这家拥有中国石化集团、中投公司 、中银集团、中国人寿集团为股东的加拿大企业，首个油砂开发项目--West Ells将于今年底投产，较原计划延迟约一个月，而项目亦超支6%。

阳光油砂联席主席沈松宁称，West Ells工程延迟并超支，与项目设计有关，未来公司打算向中国购买设备以降低项目建设支出。此外，该公司亦继续与中石化探讨成立合资公司的可能性，以加快项目开发。

此前阳光油砂与中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 探讨在加拿大油砂矿区进行热采试验，以提高生产效益。

阳光油砂为阿萨巴斯卡油砂地区最大的油砂矿区持有者之一，拥有120万英亩矿产区和约700亿桶原始石油地质储量，探明可采（1P）储量8,000万桶，探明+概算可采储量（2P）4.46亿桶。

加拿大的石油储量居世界第三位，约占全球可供外界参与投资和开发的石油总储量的55%，预期油砂将成为世界石油供应的主要来源之一，到2025年每日生产约420万桶。