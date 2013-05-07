欧洲汇市：英镑兑欧元盘旋三个月高点附近，受数据及欧洲央行总裁谈话支撑

欧洲已公布经济指标--2017/3/29
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
CIBC的外汇策略主管Jeremy Stretch称，“我们已经看到人气有很大转变，向谨慎乐观看待英国经济，但我们或需要看到其他数据证实经济复苏持续。”
“(欧元)0.84英镑和1.56美元是重要水准，很难突破。”
英镑兑美元 持稳在1.5536美元。周一英镑在1.56美元之前止步，阻力位在1.5606美元，此为1月至3月跌幅50%的回档位，另一阻力位在1.5607美元，后者为英镑在5月1日所创的三个月高位。
摩根士丹利的分析师在给客户的报告中写道，英镑未能涨势未能守在1.5600美元之上，使得英镑“可能试探1.5480区域交投区间的下端。”
英国将在周四公布3月工业产出数据。(完)
(编译 田建华; 审校 高琦)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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Reuters3月29日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不 做进一步报导。