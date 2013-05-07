《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月7日

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透北京5月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:23时,1美元=6.1536人民币CNY =CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 4.25 0.402 1.72 市北高新 8.51 0.62 2.23 大众交通 4.91 0.628 1.27 永生投资 15.09 1.093 2.24 老凤祥 21 2.199 1.55 S中纺机 16.98 0.629 4.39 鼎立股份 11.19 0.661 2.75 氯碱化工 7.81 0.504 2.52 双钱股份 10.46 0.785 2.17 海立股份 6.71 0.607 1.80 浦东金桥 8.24 0.986 1.36 外高桥 15.2 1.101 2.24 ST联华 9.03 0.595 2.47 锦江投资 6.67 0.809 1.34 中路股份 13.18 0.82 2.61 金山开发 7.4 0.503 2.39 海欣股份 6.54 0.501 2.12 耀皮玻璃 5.63 0.492 1.86 大江股份 4.04 0.301 2.18 上柴股份 11.67 0.8 2.37 丹化科技 9.9 0.797 2.02 上海三毛 6.86 0.737 1.51 友谊股份 7.89 1.175 1.09 上工申贝 6.34 0.463 2.23 上海机电 6.78 1.004 1.10 宝信软件 14.19 1.368 1.69 上海物贸 4.34 0.47 1.50 自仪股份 6.37 0.571 1.81 上海普天 8.45 0.597 2.30 陆家嘴 11.45 1.377 1.35 华新水泥 14.49 1.813 1.30 锦江股份 12.44 1.53 1.32 鄂尔多斯 8.2 0.989 1.35 华电能源 2.71 0.321 1.37 SST天海 7.44 0.585 2.07 大名城 5.75 0.435 2.15 东方通信 4.94 0.473 1.70 黄山旅游 12.12 1.312 1.50 开开实业 9.38 0.73 2.09 海南航空 4.78 0.943 0.82 ST轻骑 4.86 0.293 2.70 振华重工 3.12 0.374 1.36 锦州港 3.6 0.388 1.51 九龙山 2.49 0.311 1.30 凌云股份 6.59 0.587 1.82 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，