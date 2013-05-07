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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 16:43 BJT

欧股业绩：汇丰第一季税前获利大幅成长至84亿美元，受益于坏帐下滑

路透伦敦5月7日 - 汇丰控股 公布第一季获利较上年同期几乎成长一倍，突破80亿美元，因坏帐及成本下滑，这家欧洲最大银行展现出三年重整计划的成果。

汇控 周二公布第一季税前获利84亿美元，高于上年同期的43亿美元，亦高于分析师平均预估的81亿美元。

第一季坏帐损失较上年同期大减51%，至12亿美元，成本减少10%，得益于汇控行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)推动的多项改革措施，包括精简业务、降低复杂性、及砍掉不赚钱或规模不够的事业。从2011年初上任以来，他已经关闭52项业务。(完) (编译 蔡美珍; 审校 侯向明)

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