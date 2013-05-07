更新版 1-中国货币市场：宽资金推低隔夜回购利率，央行正回购放量并未施压

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透上海5月7日 - 中国银行间市场周二资金供大于求，推动隔夜回购加权利率 下行逾40个基点（bp）。交易人士指出，今日央行公开市场正回购规模创春节后新高，但受惠于到期资金可观，所以抽水效应完全无碍流动性宽裕态势。

他们并表示，下周中段市场资金或因个别税种的财税上缴较当前存在趋紧压力，但是预计该因素影响持续时间不会过长，机构对未来资金面的预期仍稳定。

“需求明显没有昨天那么旺盛，借钱比较好借的到，资金是很宽松的状态...今天有一个1,100亿的央票到期还有之前的正回购到期，这550亿(正回购)就无关痛痒啦，影响完全被消化了。”华中一银行交易员说。

本周以来中国银行间市场流动性恢复宽松，加之央票到期逾千亿元人民币，中国央行公开市场周二正回购操作规模趁势放量至550亿元人民币，达重启正回购后单次高位，中标利率则继续持平。据路透统计显示，周二公开市场将分别有300亿元正回购和1,100亿元央票到期。

上海一银行交易员表示，下周三是个别税种的财税上缴截止日，预计届时资金将受影响趋紧，不过参考4月情况，场内机构料提前有所准备，所以紧张持续的时间应该不会像上一次持续的那么长。

上述华中某银行的交易员就此表示，预计在下周中之前，资金面料维持宽松且回购利率存在小幅下行空间，且从当前长期限质押式回购品种的利率波动区间较小分析，机构对后市都是不担忧的。

4月中下旬，因财政存款上缴高峰与月末因素叠加，银行间市场资金紧张局势一度难现和缓，主要回购利率 一路上行，其中七天期品种加权利率曾升至约5%的高位。

今日银行间市场质押式回购总成交量为6,965.20亿元人民币，较上日的7,300.99亿元略有减少，其中隔夜品种成交6,233.52亿元,较上日的6,023.84亿元水平略增。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购

一天 2.3620 2.7890 -42.70 6,233.52

七天 3.1784 3.1982 -1.98 435.84

14天 3.1516 3.0665 8.51 94.17 上交所债券回购

一天 2.3000 2.2350 6.50 1,654.63

七天 2.8000 3.0900 -29.00 160.02

14天 2.6550 3.1000 -44.50 9.08

回购定盘利率

隔夜 2.3600 2.7800 -42.00

七天 3.1780 3.2166 -3.86

14天 3.1700 3.0600 11.00 shibor

隔夜 2.3600 2.7800 -42.00

七天 3.1760 3.2210 -4.50