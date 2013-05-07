台湾经济：4月出口意外同比萎缩1.9%，出口情势严峻

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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* 4月出口同比减1.9%，欧洲需求疲弱
* 未来电子产品出口有支撑，但矿产品有变数--财政部
路透台北5月7日 - 台湾4月出口金额较上年同期减少1.9%，远低于市场预估。财政部表示，亚洲区域需求未能持续增温，欧洲市场衰退令出口情势严峻，第二季出口年增率有可能不如首季的年增2.4%。
财政部统计处长叶满足表示，展望第二季若要出口金额同比增幅和首季相同，则5-6月的出口金额都要达265亿美元，可能有些难度。
“最近支撑出口表现的产品是电子产品和矿产品。电子产品需求还不错，但是矿产品部分，台塑石化 4月中旬开始要岁修45天，这是变数”叶满足说。
由于4月出口低于预期，多家本地金融机构表示，将调降第二季的出口预估。
凯基投顾凯基投顾总经分析师蔡耀德说，〞台湾4月出口金额表现竟然下跌，有点出乎意料之外...预期第二季出口金额年增率约3-5%，现在可能面临下修的风险，〞。
财政部表示，4月出口基本金属及资通信产品持续减少，其中资通信产品较上年同期减少12%，其中并以手机减少28.8%所致。累计1-4月，台湾出口976.8亿美元，较上年同期增1.3%。
投资银行巴克莱日前发布报告指出，台湾首季GDP(国内生产总值)年增率仅有1.54%，主因疲软的民间消费拖累和萎缩的净出口所致，它们的表现皆是雷曼风暴以来最差。然而，一线曙光则是进口增加，民间投资回温。
首季疲弱的经济成长使台湾的大型工商团体近期提出多项政府应采行的政策的建议，包括取消证所税、采行弱势汇价以提高出口商竞争力等等呼吁。
但台湾央行周二在送交立法院的业务报告中表示，台币实质有效汇率指数(REER)相当稳定，5月3日为99.87，接近去年9月28日的99.28。根据国际清算银行编制的REER显示，台币相对稳定，出口价格竞争力优于韩国。
台币兑美元 周二收升3.6分报29.590.(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，