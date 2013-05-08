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货币新闻 | 2013年 5月 8日 星期三 11:03 BJT

台湾经济：出口不如预期，5月底恐下修全年GDP预测值--主计总处

路透台北5月8日 - 在4月出口数据远低于预期后，台湾主计总处周三表示，可能会在5月底下修今年GDP(国内生产总值)成长率的预估目标。

主计总处副主计长鹿笃瑾在立法院接受备询时称， 〞出口对经济成长有下修压力，但变动因素太多，5月底GDP评审会将有最新评估。〞

另针对企业让台币贬值拯救出口的呼吁，台湾央行副总裁杨金龙重申，央行的汇率政策是动态稳定，这对外贸发展有帮助。

台湾昨日公布4月出口金额较上年同期减少1.9%，远低于市场预估。财政部表示，亚洲区域需求未能持续增温，欧洲市场衰退令出口情势严峻，第二季出口年增率有可能不如首季的年增2.4%。

主计总处在2月上修今年GDP成长预估至3.59%，因全球经济成长回稳，出口好转，股市交易活络，消费明显改善。 (完) (采访 高洁如; 撰写 董永年)
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