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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 17:22 BJT

《中国企业债发行日程表》--5月7日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:    

发债主体   拟发规模   期限        年利率      主体评级      发行时间     主承销商
         (亿元人民币) (年) 
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*江苏大丰海港  8        7   利率区间5.90%-6.30%  AA         5/8-5/16      南京证券
控股集团     (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)      
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红河州公路开   5        7        *6.27%          AA         5/6-5/10      国信证券
发经营公司  （第3-7年末每年偿还20%本金)
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哈尔滨水      15        7        *5.70%          AA+        5/6-5/10      国信证券
务投资公司  （第3-7年末每年偿还20%本金)                            
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
======================================================================================
无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 吴芳; 审校 李宏薇)

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