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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 17:08 BJT

香港个股：太古地产称市况疲弱，对旗下豪宅楼盘首周销情感满意

路透香港5月7日 - 香港太古地产 行政总裁郭鹏周二表示，在目前疲弱的地产市况下，对旗下九龙何文田豪宅项目推出首周售出16个单位感满意，并认为是好的开始。

太古何文田豪宅Dunbar Place是《一手住宅物业销售条例》生效后首个推出的楼盘，根据一手住宅物业销售资讯网的成交资料，首批推出的30个单位至今售出16个，每个单位成交价介乎2,414-4,163万港元。

郭鹏在太古地产股东周年大会后表示，自从政府推出楼市措施后，住宅市场海外买家数目大幅减少，目前市场主要以香港买家为主，而他们的态度也较为审慎。

“项目推出首个星期已售出16个单位，在目前疲弱的市况下，是一个很好的开始。”郭鹏说，“但我们看到本地经济基础稳健，而本地买家也较少受到政府对房地产买卖的新税所影响。”

目前非本地买家不但与本地买家看齐要支付双倍印花税和受到特别印花税的限制，并且要支付15%的买家印花税，令到非本地买家的置业成本和风险也大大提高。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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