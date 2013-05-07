香港个股：太古地产称市况疲弱，对旗下豪宅楼盘首周销情感满意

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透香港5月7日 - 香港太古地产 行政总裁郭鹏周二表示，在目前疲弱的地产市况下，对旗下九龙何文田豪宅项目推出首周售出16个单位感满意，并认为是好的开始。
太古何文田豪宅Dunbar Place是《一手住宅物业销售条例》生效后首个推出的楼盘，根据一手住宅物业销售资讯网的成交资料，首批推出的30个单位至今售出16个，每个单位成交价介乎2,414-4,163万港元。
郭鹏在太古地产股东周年大会后表示，自从政府推出楼市措施后，住宅市场海外买家数目大幅减少，目前市场主要以香港买家为主，而他们的态度也较为审慎。
“项目推出首个星期已售出16个单位，在目前疲弱的市况下，是一个很好的开始。”郭鹏说，“但我们看到本地经济基础稳健，而本地买家也较少受到政府对房地产买卖的新税所影响。”
目前非本地买家不但与本地买家看齐要支付双倍印花税和受到特别印花税的限制，并且要支付15%的买家印花税，令到非本地买家的置业成本和风险也大大提高。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，