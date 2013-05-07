香港个股：太古地产称市况疲弱，对旗下豪宅楼盘首周销情感满意

路透香港5月7日 - 香港太古地产 行政总裁郭鹏周二表示，在目前疲弱的地产市况下，对旗下九龙何文田豪宅项目推出首周售出16个单位感满意，并认为是好的开始。

太古何文田豪宅Dunbar Place是《一手住宅物业销售条例》生效后首个推出的楼盘，根据一手住宅物业销售资讯网的成交资料，首批推出的30个单位至今售出16个，每个单位成交价介乎2,414-4,163万港元。

郭鹏在太古地产股东周年大会后表示，自从政府推出楼市措施后，住宅市场海外买家数目大幅减少，目前市场主要以香港买家为主，而他们的态度也较为审慎。

“项目推出首个星期已售出16个单位，在目前疲弱的市况下，是一个很好的开始。”郭鹏说，“但我们看到本地经济基础稳健，而本地买家也较少受到政府对房地产买卖的新税所影响。”