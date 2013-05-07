台湾汇市：台币兑美元随韩元微幅收升，出口数据奇差料令升值动能受限

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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* 随韩元、人民币微幅走升，29.5价位阻力强
* 4月出口明显劣于预期，惟央行未刻意掼压台币
* 明日主要交投暂看29.500-29.600
路透台北5月7日 - 台币兑美元 周二微幅收升3.6分，29.5价位仍是短线无法跨越的障碍。交易员指出，虽然人民币重拾升值走势，韩元也升至近两个月高位，不过央行一早即表态台币不宜急升，使得29.5价位牢不可破，市场交投相当冷清。
财政部在汇市临收盘之际，公布远低于预期的4月出口数据为同比跌1.9%。惟央行并未因出口表现不佳而逆势掼压台币。交易员认为，由于亚币升值趋势尚未告终，外资仍持续流入，此时央行不会浪费手中子弹压低汇价。预料短线台币兑美元将陷于狭幅整理格局，明日台币实质交投区间暂看在29.500-29.600。
台湾央行周二亦在送交立法院的业务报告中表示，台币实质有效汇率指数(REER)相当稳定，5月3日为99.87，接近去年9月28日的99.28。根据国际清算银行编制的REER显示，台币相对稳定，出口价格竞争力优于韩国。
“我看不太懂，你(韩国)考100分，我(台湾)考50分，怎会相对有竞争力。”一本地银行交易员说。
另一本地银行交易员则预料，央行书面报告强调要让台币稳定，市场自然会遵循，“最近会安静一阵子。”
他们预期，央行希望看到台币急贬缓升，至于台币何时回贬，要看韩元升势何时告终，此外，人民币的后市表现以及台湾股市续航的动能，都是观察指标。
台湾加权股价指数 今日收低0.07%，报8,163.06点，周一则创下21个月最高收位。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资今日在台股买超75.95亿台币，连续九个交易日买超累计605.95亿，上交易日为买超33.66亿。
今日总计台北外汇及元大外汇成交量缩小为7.64亿美元，上日为11.02亿。不计央行开盘及尾盘作价，今日台币集中交投区落在29.520-29.540，上日则在29.470-29.560间。
今日美元/台币的海外无本金交割远期外汇(NDF) 各天期报价折价幅度较前日稍稍扩大，显示对台币后市看法偏升。指标台币/美元一个月期 报价盘末来到29.520左右，较上日收市价29.560转为趋升。
韩国韩元兑美元 周二升至近两个月高位，在缺乏其他重要影响因素之下，出口商的美元卖盘提振韩元。韩元兑美元 在韩国本地市场收报1,091.4，为3月8日以来最高，周一收报1,094.5。周二为韩元连续第三个交易日收升。
新兴汇市方面，马币(林吉特)周二持稳，昨日涨至21个月高位后获利卖盘浮现。昨日因马来西亚执政联盟赢得选举，马币强劲走高。
本周重要事件尚有周四英国央行宣布利率决议，周五七国集团(G7)财长和央行总裁会议(至5月11日)、美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克及芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在芝加哥联储第49届年会上讲话。
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.590 29.626 29.490-29.650 29.650 4.30 7.55
元太外汇经纪公司 29.518 29.548 29.510-29.620 29.620 3.34 3.47
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 -0.005/0.010 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.155/-0.125 -0.150/-0.130 (完)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，