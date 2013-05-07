台湾汇市：台币兑美元随韩元微幅收升，出口数据奇差料令升值动能受限

* 随韩元、人民币微幅走升，29.5价位阻力强

* 4月出口明显劣于预期，惟央行未刻意掼压台币

* 明日主要交投暂看29.500-29.600

路透台北5月7日 - 台币兑美元 周二微幅收升3.6分，29.5价位仍是短线无法跨越的障碍。交易员指出，虽然人民币重拾升值走势，韩元也升至近两个月高位，不过央行一早即表态台币不宜急升，使得29.5价位牢不可破，市场交投相当冷清。

财政部在汇市临收盘之际，公布远低于预期的4月出口数据为同比跌1.9%。惟央行并未因出口表现不佳而逆势掼压台币。交易员认为，由于亚币升值趋势尚未告终，外资仍持续流入，此时央行不会浪费手中子弹压低汇价。预料短线台币兑美元将陷于狭幅整理格局，明日台币实质交投区间暂看在29.500-29.600。

台湾央行周二亦在送交立法院的业务报告中表示，台币实质有效汇率指数(REER)相当稳定，5月3日为99.87，接近去年9月28日的99.28。根据国际清算银行编制的REER显示，台币相对稳定，出口价格竞争力优于韩国。

“我看不太懂，你(韩国)考100分，我(台湾)考50分，怎会相对有竞争力。”一本地银行交易员说。

另一本地银行交易员则预料，央行书面报告强调要让台币稳定，市场自然会遵循，“最近会安静一阵子。”

他们预期，央行希望看到台币急贬缓升，至于台币何时回贬，要看韩元升势何时告终，此外，人民币的后市表现以及台湾股市续航的动能，都是观察指标。

台湾加权股价指数 今日收低0.07%，报8,163.06点，周一则创下21个月最高收位。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资今日在台股买超75.95亿台币，连续九个交易日买超累计605.95亿，上交易日为买超33.66亿。

今日总计台北外汇及元大外汇成交量缩小为7.64亿美元，上日为11.02亿。不计央行开盘及尾盘作价，今日台币集中交投区落在29.520-29.540，上日则在29.470-29.560间。

今日美元/台币的海外无本金交割远期外汇(NDF) 各天期报价折价幅度较前日稍稍扩大，显示对台币后市看法偏升。指标台币/美元一个月期 报价盘末来到29.520左右，较上日收市价29.560转为趋升。

韩国韩元兑美元 周二升至近两个月高位，在缺乏其他重要影响因素之下，出口商的美元卖盘提振韩元。韩元兑美元 在韩国本地市场收报1,091.4，为3月8日以来最高，周一收报1,094.5。周二为韩元连续第三个交易日收升。

新兴汇市方面，马币(林吉特)周二持稳，昨日涨至21个月高位后获利卖盘浮现。昨日因马来西亚执政联盟赢得选举，马币强劲走高。

本周重要事件尚有周四英国央行宣布利率决议，周五七国集团(G7)财长和央行总裁会议(至5月11日)、美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克及芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在芝加哥联储第49届年会上讲话。

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.590 29.626 29.490-29.650 29.650 4.30 7.55

元太外汇经纪公司 29.518 29.548 29.510-29.620 29.620 3.34 3.47

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准