中国个股: 上汽集团前四月汽车销量176万辆，同比增16.76%

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透上海5月7日 - 中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司 周二发布产销快报，今年1-4月旗下各家企业共实现汽车销量176.2万辆，同比增长16.76%，与此前一季度增长步伐接近。
上汽集团4月单月汽车销量为42.6万辆，同比增幅约15.89%。
上汽旗下两大主力乘用车厂中，上海大众4月销售量为12.59万辆，同比增长14.16%，1-4月累计销售53.48万辆，同比增24.33%；相比之下，上海通用4月销售增幅较高，当月销售12.9万辆，同比增长32.12%，1-4月累计销售53.04万辆，同比增长19.26%。
上海大众是上汽与德国大众汽车 的合资公司，上海通用汽车是上汽与通用汽车 的合资公司。
上汽集团一季度实现汽车销量133.6万辆，同比增长17%；该公司今年1-3月实现净利61.98亿元人民币，同比增长10.54%。
上汽集团周二收报15.53元，近三个月累计下跌9.88%。(完)
参看详情,可点选上海证券交易所网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，