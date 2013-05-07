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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 17:24 BJT

中国个股: 上汽集团前四月汽车销量176万辆，同比增16.76%

路透上海5月7日 - 中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司 周二发布产销快报，今年1-4月旗下各家企业共实现汽车销量176.2万辆，同比增长16.76%，与此前一季度增长步伐接近。

上汽集团4月单月汽车销量为42.6万辆，同比增幅约15.89%。

上汽旗下两大主力乘用车厂中，上海大众4月销售量为12.59万辆，同比增长14.16%，1-4月累计销售53.48万辆，同比增24.33%；相比之下，上海通用4月销售增幅较高，当月销售12.9万辆，同比增长32.12%，1-4月累计销售53.04万辆，同比增长19.26%。

上海大众是上汽与德国大众汽车 的合资公司，上海通用汽车是上汽与通用汽车 的合资公司。

上汽集团一季度实现汽车销量133.6万辆，同比增长17%；该公司今年1-3月实现净利61.98亿元人民币，同比增长10.54%。

上汽集团周二收报15.53元，近三个月累计下跌9.88%。(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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