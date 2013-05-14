《台湾新债预测》30年公债102/5R得标利率料在1.93-1.96%

路透台北5月14日 - 路透周二调查显示，台湾周三(15日)将标售的30年期公债102/5R 得标利率将落在1.93-1.96%。
以下为交易员观点整理:
* 近期日圆贬破百元关卡，美债偏空震荡整理，令市场上修得标利率预期。
* 寿险业普遍预估此券得标利率落在1.95%附近。
* 寿险业长券套牢量很多，接纳新筹码的能力降低，但还是有消化资金的基本需求。
* 此次增额发行筹码350亿台币不多不少、系属中性，下半年还有两次30年期公债新券发行。
以下为预测得标利率区间:
* 1.93-1.96%。最低预估在1.90%，最高在2.00%。
最新报价:
* 102/5R在公开发行前交易期间皆未有成交纪录。
以下为交易商对102/5R期公债得标利率的预估区间：
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金融机构 最低(%) 最高(%)
寿险一 1.96 1.98
寿险二 1.95 2.00
寿险三 1.94 1.96
寿险四 1.94 1.96
寿险五 1.93 1.95
寿险六 1.92 1.98
银行一 1.90 1.95
银行二 1.91 1.96
证券一 1.90 1.95
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中 值 1.93 1.96 (完)
(记者 詹静宜; 审校 张喜良)