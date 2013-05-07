重温稿-《中国新债预测》三年续发国债收益率预测均值2.99%，机构搏边际兴趣或浓

* 招标品种: 财政部三年期续发国债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(8日)9:30-10:30

* 受访人数: 8位(银行、券商）

* 预测区间: 2.94%-3.01%

* 预测均值: 2.99%(按各家机构预测值平均）

路透北京5月7日 - 中国财政部周三将续招标发行三年固息国债。路透调查显示，当前该品种收益率水平未受到投资人的充分认可，加之后期可替代的同期限地方政府债供应不会少，预计明日新债收益率将接近二级，均值落在2.99%。

路透访问的众多国债传统主力投资机构人士均表示，不认可该类新债当前收益水平，需求一般，不少仅满足于拿到基本投标量以符合财政部考核。此心态或导致搏边际兴趣较浓，最终导致边际与加权收益率走高，且两者相差较大。

“这期债我们兴趣一般啦，绝对收益不高，需求可能不会很好，可能中性略偏少吧，”北京一国有大行交易员称，“这种债期限一般，投国债肯定不如投同期限的地方政府债咯，这是一定的。”

华东地区一商行交易员亦称，“几个客户都觉得这期债收益偏低，（基本承销）任务总是要完成的嘛，不行我们就自己拿咯！”

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为3.0029%；本次续发债的标的券130004券最新报价对应收益率 在2.9800%/2.9650%。

明日招标新债为今年第四期三年记账式附息国债品种第一次续发，按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，进行甲类成员追加投标。该期债5月9日至5月13日进行分销，5月15日起与原发行部分合并上市交易。