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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 18:12 BJT

CNH市场动态：中间价高开拉抬即期汇价回升，短期流动性趋紧

路透香港5月7日 - 人民币中间价高开周二平抚离岸市场情绪，令离岸人民币即期汇价 周二反弹回升，收复昨日约一半的跌幅。不过，市场还在评估外管局新规的影响，交投气氛转谨慎。

此外，市场不再像先前般一面倒地看多人民币，场内浮现人民币空头部位，也令短期流动性转紧，短天期拆款利率上升。

“有些人买美元、空人民币，有借入人民币的需求，短期流动性比较紧。”一台资银行人士说，

他指出,“市场还在估算银行会用什么方式达到监管要求，是让客户提前偿还外汇贷款还是增加购汇，不同的方式对市场影响程度不一样，在资讯未明朗前，大家都变得比较保守，市况也比较乱。

在上日汇价大跌400点子后，本地时间下午5:50时，离岸人民币 报6.1570，较上日尾盘的约6.1790回升220点子，盘中区间在6.1550-6.1790。

离岸人民币经纪商的银行间同业拆息 ，隔夜品种 报1.70/2.00%，上日在0.80%，4月多在0.50％上下波动。

根据香港财资公会,四大行之一的中国银行隔夜拆借利率 今日报2.00%，昨日在1.0%，

交易员表示，市场大多认为在基本面支撑以及国际化脚步推进下，人民币长期看升势头不变，但短期则因市场忧虑可能会有进一步政策打击热钱套利行为，将变得较为波动。

“人民币长期还是看升的，”一外资行交易员说，“经过昨天的大跌，投机行为肯定较为淡静，短期走势会比较被动，要看中间价往哪个方向走。”

结汇盘强势回归带动在岸人民币重拾创新高脚步，人民币兑美元即期 周二收在6.1541，盘中区间在6.1522-6.1620。 (完)

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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 张喜良)

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