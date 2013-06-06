表格: 中国房地产商5月销售表现

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港6月6日 - 以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2013年5月份的合同销售表现 （除中国海外以亿港元为单位外，其他公司均以亿元人民币为单位）： 5月 4月 按月变化 按年变化 2013年以来 2013年目标 *世茂房地产 70.1 46 +52.4% +37.2% 253.4 550 *广州富力地产 29.11 37.21 -21.8% +24.3% 155.14 420 *万科 141.6 123.8 +14.4% +32.1% 701.8 未有透露 *龙湖地产 46.5 32.3 +44% +38.8% 180.6 460 *恒大地产 92.1 72.6 +26.9% -11.2% 341.9 1,000 4月 3月 按月变化 按年变化 2013年以来 2013年目标 首创置业 9.1 11.1 -18% -27.8% 33.1 200 碧桂园 46.6 59.4 -21.5% +56.4% 230.5 620 中渝置地 6.35 7.04 -9.8% +32% 30.01 88 合景泰富 13.33 15.3 -12.9% +32.2% 53.37 160 中国海外 119.3 146.2 -18.4% +0.4% 520.3 不少于1,000 注：*为新增。（完） (记者 梁慧仪；审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。