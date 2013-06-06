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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 17:32 BJT

表格: 中国房地产商5月销售表现

路透香港6月6日 - 以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2013年5月份的合同销售表现
（除中国海外以亿港元为单位外，其他公司均以亿元人民币为单位）：    
 
                         5月       4月      按月变化    按年变化    2013年以来    2013年目标
 *世茂房地产             70.1      46       +52.4%      +37.2%      253.4         550
 *广州富力地产           29.11     37.21    -21.8%      +24.3%      155.14        420
 *万科                   141.6     123.8    +14.4%      +32.1%      701.8         未有透露
 *龙湖地产               46.5      32.3     +44%        +38.8%      180.6         460
 *恒大地产               92.1      72.6     +26.9%      -11.2%      341.9         1,000
       
                         4月       3月      按月变化    按年变化    2013年以来    2013年目标
 首创置业                9.1       11.1     -18%        -27.8%      33.1          200
 碧桂园                  46.6      59.4     -21.5%      +56.4%      230.5         620
 中渝置地                6.35      7.04     -9.8%       +32%        30.01         88
 合景泰富                13.33     15.3     -12.9%      +32.2%      53.37         160
 中国海外                119.3     146.2    -18.4%      +0.4%       520.3         不少于1,000
 
    注：*为新增。（完）

 (记者 梁慧仪；审校 黄凯)
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