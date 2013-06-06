表格: 中国房地产商5月销售表现

路透香港6月6日 - 以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2013年5月份的合同销售表现 （除中国海外以亿港元为单位外，其他公司均以亿元人民币为单位）： 5月 4月 按月变化 按年变化 2013年以来 2013年目标 *世茂房地产 70.1 46 +52.4% +37.2% 253.4 550 *广州富力地产 29.11 37.21 -21.8% +24.3% 155.14 420 *万科 141.6 123.8 +14.4% +32.1% 701.8 未有透露 *龙湖地产 46.5 32.3 +44% +38.8% 180.6 460 *恒大地产 92.1 72.6 +26.9% -11.2% 341.9 1,000 4月 3月 按月变化 按年变化 2013年以来 2013年目标 首创置业 9.1 11.1 -18% -27.8% 33.1 200 碧桂园 46.6 59.4 -21.5% +56.4% 230.5 620 中渝置地 6.35 7.04 -9.8% +32% 30.01 88 合景泰富 13.33 15.3 -12.9% +32.2% 53.37 160 中国海外 119.3 146.2 -18.4% +0.4% 520.3 不少于1,000 注：*为新增。（完） (记者 梁慧仪；审校 黄凯)