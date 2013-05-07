更新版 1-台湾货币市场:资金偏滥短率稳于低位，静待缴税资金需求出笼

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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* 短率稳在低位
* 提存期初资金偏滥
* 静待缴税需求浮现
* 短票发票量料下周回温 (更新拆款数据及存单发行金额)
记者 詹静宜
路透台北5月7日 - 台湾银行间短率周二游走低位。资金调度人士认为，因应5月缴税旺季，企业发票需求最快从周五至下周增温，至于银行端资金紧缩效应则将自20日起才会陆续发酵，目前资金仍感受不到任何缴税的紧缩因子，令短率贴近低位。
他们并指出，近期整体市场资金明显宽裕，推估5月缴税因素只会在资金池泛起小涟漪，而且只是短期的资金紧缩效应，且去年缴税因素也未掀起大波澜，市场普遍预估这次缴税紧缩因子对短率影响有限。
“今天有到期的单，早上就接到电话问要不要续作，但有多钱就没续了!”一位本地银行交易员说。
市场人士指出，提存期初资金偏松，且银行端期初先采负数操作，资金拆入需求有限，多以到期续作为主。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.384%，上日收报0.385%。今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率在0.370-0.430%，同上日。
**发票量仍少，下周料将回温**
在短票市场方面，大型票券商表示，月初发票量普遍低于一般水准，不足以去化银行端短票需求，而因应税款资金需求，最快自周五起至下周的发票量可望回到正常水准，利率方面则受到缴税紧缩因素干扰，近期短票利率料将持稳在既有区间。
“源头没有的时候，提着水桶来也没用!”一位大型票券交易员说。
上述票券交易员认为，目前短票持续供不应求，但景气复苏力道疲软，拖累发票量难以明显成长，无法有效去化银行端庞大的资金需求，目前跟银行端都有默契，先让短票利率稳在这里，除非利率环境产生变化再行调整。
票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.69%；30天短票利率主要成交主要在0.70%，少数成交在0.69%，大致与上日相似。法人端30天短票利率主交投在0.70%，少数成交在0.69%及0.71%，与上日相仿。
台湾央行今日共发行4,201.2亿台币存单，若相较存单到期金额4,208.70亿，存单发行余额减7.5亿。
本周央行存单到期金额为1兆(万亿)4,605.60亿台币，本周余日到期量分别为周三1,639.00亿、周四4,164.25亿及周五799.15亿。
拆款中心资料 显示，周二超额准备为负163亿台币，累计超额准备为690亿台币，加计前期1%的超额准备为1,521亿台币。
**RP利率贴近低位**
公债与公司债附买回(RP)成交利率周二仍贴近低位。货币市场资金仍旧泛滥，附买回利率仍在低位，变化不大。
一位证券商交易员表示，由于整体货市的资金相当宽裕已持续一段时间，目前虽进入5月提存期的缴税旺季，但对月底的资金情势大多先以持平看待，目前的RP利率低位将先持续一段时间，待下半月以后是否调整再行观察。
但也另外有证券商交易员认为，不论是银行、投信或者是寿险投入公债/公司债附买回市场的资金都相当的多，预估利率较高的公司债附买回利率将可望走跌。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.75-0.77%。
大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60%附近；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68%-0.7%左右。
交易员表示，市场资金宽裕，连公债/公司债交割都完全感受不到紧缩的作用，预估月底的个人综合所得税缴税影响小，而企业的营利事业所得税缴税虽有些许的紧缩效应，但也相当有限，目前尚看不到令货币市场资金紧俏的影响。(完) (集体采写 高洁如; 审校 张喜良)
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