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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 18:10 BJT

更新版-欧股业绩：汇丰控股支出削减努力有成，第一季获利劲增近一倍

第一季成本较上年同期减少10%，占收入的比重略高于53%，距离该行将在年底前将成本比重降至低于52%的目标已很靠近。

欧洲规模较小的银行也纷纷在降低成本。法国兴业银行(Societe Generale) 和法国农业信贷银行(Credit Agricole)周二承诺将持续削减成本，应对疲弱国内经济带来的冲击。

汇控亚洲业务强劲成长，抵销了欧洲方面的疲弱。该行表示，预期中国经济今年在度过疲弱开局之后，成长将会加速。汇控预期欧元区经济今年将萎缩。

汇控股价涨逾3%，表现优于欧洲指标指数 的上涨1.57%。(完)

如欲参考原文报导，请点选 (编译 蔡美珍/沈以文; 审校 孙茉莉)

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