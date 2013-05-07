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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 18:36 BJT

马来西亚期市：棕榈油收升，马币兑美元走坚限制市场涨势

“我们能够看到，有迹象显示价格已经触底。未来几天对决定市场方向十分关键，”一家外资商品经纪机构的交易员说。

马来西亚指标7月棕榈油合约 收高0.4%，报每吨2,259马币(758美元)。盘中交投在2,235至2,272马币的窄幅区间。周一棕榈油期货价格一度跌至2,230马币，为去年12月13日以来最低。

成交清淡，总成交量为22,230口，低于35,000口的均值。

交易员目前寄望于迟滞的产量来帮助缓解库存水平。若库存跌破200万吨的心理关口，棕榈油价格可能会获得进一步支撑，不过多数交易员预计由于出口疲软，库存只会显示轻微下降。船货调查机构数据显示，马来西亚棕榈油4月出口环比跌幅达到5.6%。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 梁睿雪/隋芬; 审校 田建华/侯向明)

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