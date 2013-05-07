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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 18:42 BJT

离岸人民币：远东新世纪三年人民币债以2.95%定价，发行额为5亿元

路透台北5月7日 - 台湾纺织大厂--远东新世纪 周二公告，三年期人民币债定价利率为2.95%，发行总额为5亿元人民币。此为首档由企业发行的宝岛债。

远东新并指出，该公司发行的台湾第一档日圆债，其年期亦为三年，采浮动计息，则以三个月期伦敦同业日圆拆款利率 加码110基点定价，规模为50亿日圆。

获聘为主办辅导销售财务顾问的中国信托银行表示，远东新的双币计价公司债，将于本月16日于柜买中心(OTC)挂牌流通。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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