香港个股：思捷环球预计下半财年录得重大亏损，受累于大额拨备及减值

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透香港5月7日 - 拥有Esprit品牌的香港思捷环球控股有限公司 周二称，预计截至6月底的2012/13年度财年下半年将录得重大亏损，主要受累于大额拨备及减值。
思捷环球在联交所一份声明中称，估计多项拨备及减值金额合共24.7-27.6亿港元，当中包括收购中国联营公司余下权益而产生之商誉需作出减值，估计为18-20亿港元，其余为关闭店舖及陈旧存货之拨备及减值。
“该等减值支出及拨备仅为管理层及董事会根据现存资料而作出之评估，包括首九个月之未经审核综合管理账目。”公告称。
该公司并称，财年第三季度的可比较店舖销售额下降收窄至-1.5%，上半年则为-3.6%；同期毛利率则轻微的按年下降。
思捷环球于截至2012年12月底止中期净亏损4.65亿港元，上年同期则为净利5.55亿港元，因欧债危机及随之而来的低迷消费者情绪，令这家专注于欧洲市场的企业备受打击。
该股今天收市持平于10.9港元，过去一个月累计涨逾16%。(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，