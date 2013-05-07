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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 19:01 BJT

香港个股：思捷环球预计下半财年录得重大亏损，受累于大额拨备及减值

路透香港5月7日 - 拥有Esprit品牌的香港思捷环球控股有限公司 周二称，预计截至6月底的2012/13年度财年下半年将录得重大亏损，主要受累于大额拨备及减值。

思捷环球在联交所一份声明中称，估计多项拨备及减值金额合共24.7-27.6亿港元，当中包括收购中国联营公司余下权益而产生之商誉需作出减值，估计为18-20亿港元，其余为关闭店舖及陈旧存货之拨备及减值。

“该等减值支出及拨备仅为管理层及董事会根据现存资料而作出之评估，包括首九个月之未经审核综合管理账目。”公告称。

该公司并称，财年第三季度的可比较店舖销售额下降收窄至-1.5%，上半年则为-3.6%；同期毛利率则轻微的按年下降。

思捷环球于截至2012年12月底止中期净亏损4.65亿港元，上年同期则为净利5.55亿港元，因欧债危机及随之而来的低迷消费者情绪，令这家专注于欧洲市场的企业备受打击。

该股今天收市持平于10.9港元，过去一个月累计涨逾16%。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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