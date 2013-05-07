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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 19:05 BJT

东南亚股市：马来西亚股市连续第二日创纪录收位，泰股突破1,600点

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                   最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                               
 汤森路透东南亚指                    450.12     -2.88     -0.64     +6.14    424.10
 数                                                                        
 新加坡                             3383.16      0.87     +0.03     +6.82   3167.08
 马来西亚                           1776.73     24.71     +1.41     +5.20   1688.95
 泰国                               1601.15     22.20     +1.41    +15.03   1391.93
 印尼                               5042.79     50.92     +1.02    +16.82   4316.69
 菲律宾                             7146.12    -24.53     -0.34    +22.94   5812.73
 越南                                485.58     -2.74     -0.56    +17.37    413.73
 (完)

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