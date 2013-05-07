版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 19:16 BJT

香港个股：华电福新能源遭华锐风电配售高至6.1亿港元股份--销售文件

路透香港5月7日 - 据路透周二获得的销售文件显示，华电福新能源 遭其股东、中国主要风电设备生产商--华锐风电 在市场上配售高至6.1亿港元的股份。

销售文件显示，华锐风电的子公司按每股2.14-2.22港元，悉数出售其所持华电福新能源约2.765亿股股份，套现5.9-6.1亿港元。高盛负责是次配售安排。

配售价较华电福新能源周二收市价2.32港元折让4.3-7.8%；该股今天收升1.75%，并创出自2012年6月上市以来新高。

华锐风电于华电福新能源香港首次公开发售（IPO），以基础投资者的身份认购约6,000万美元的股份，招股价为每股1.65港元。华电福新能源为中国五大发电集团之一--华电集团旗下清洁能源分支。(完) (记者 雷美珍；审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐