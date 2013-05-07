香港个股：华电福新能源遭华锐风电配售高至6.1亿港元股份--销售文件

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透香港5月7日 - 据路透周二获得的销售文件显示，华电福新能源 遭其股东、中国主要风电设备生产商--华锐风电 在市场上配售高至6.1亿港元的股份。
销售文件显示，华锐风电的子公司按每股2.14-2.22港元，悉数出售其所持华电福新能源约2.765亿股股份，套现5.9-6.1亿港元。高盛负责是次配售安排。
配售价较华电福新能源周二收市价2.32港元折让4.3-7.8%；该股今天收升1.75%，并创出自2012年6月上市以来新高。
华锐风电于华电福新能源香港首次公开发售（IPO），以基础投资者的身份认购约6,000万美元的股份，招股价为每股1.65港元。华电福新能源为中国五大发电集团之一--华电集团旗下清洁能源分支。(完) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，