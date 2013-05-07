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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 19:31 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货升水仍受到良好支撑，因西方套利船货稀少

路透新加坡5月7日 - 亚洲燃料油现货升水周二仍受到良好支撑，因西方流入亚洲的套利船货减少，交易商继续预期6月供给将趋紧。

指标180-CST燃料油价差上涨近0.06美元，收在每吨5.47美元，店头交易(OTC)市场上有6万吨成交。路透数据显示，现货升水目前较4月初水准每吨高出4美元。

交易商说，6月西方流入亚洲的船货料触及大约400万吨，最坏情况下可能最低达到350-375万吨。

“如果这是最终数据，再加上5月抵达船货的溢出量，那么6月供给将相当紧张，”一名交易商说。

“市场已对此有所预期，这反映在了现货市场的交易中。” (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 侯向明; 审校 田建华)

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