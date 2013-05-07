国际油市：亚洲燃料油现货升水仍受到良好支撑，因西方套利船货稀少

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透新加坡5月7日 - 亚洲燃料油现货升水周二仍受到良好支撑，因西方流入亚洲的套利船货减少，交易商继续预期6月供给将趋紧。
指标180-CST燃料油价差上涨近0.06美元，收在每吨5.47美元，店头交易(OTC)市场上有6万吨成交。路透数据显示，现货升水目前较4月初水准每吨高出4美元。
交易商说，6月西方流入亚洲的船货料触及大约400万吨，最坏情况下可能最低达到350-375万吨。
“如果这是最终数据，再加上5月抵达船货的溢出量，那么6月供给将相当紧张，”一名交易商说。
“市场已对此有所预期，这反映在了现货市场的交易中。” (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 侯向明; 审校 田建华)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，