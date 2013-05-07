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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 19:35 BJT

国际油市：亚洲柴油跨月价差转至逆价差，但供给料仍充沛

路透新加坡5月7日 - 周二亚洲柴油跨月价差转至逆价差结构，尽管行业消息人士称，预计该地区供给仍充沛。

当即期价格高过远期价格时，即为逆价差结构，这使得交易商储存柴油无利可图。

行业消息人士称，5/6月跨月价差周二下滑至逆价差0.10美元，上交易日为正价差0.05美元。

“我想市场可能预计6月船货将更疲软，因炼厂结束检修且未来供给更多，所以这无疑将打压未来价格，”新加坡一交易员称。

交易商称，预计中国5月将出口约30万吨-40万吨柴油，与前几个月一致。同时预计韩国和日本的柴油出口将高过正常水准。

上周南非Engen买入3.5万吨含硫10ppm的柴油。但是交易细节如价格、交货日期和卖家均不知。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 侯向明)

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