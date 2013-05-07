国际油市：亚洲柴油跨月价差转至逆价差，但供给料仍充沛

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透新加坡5月7日 - 周二亚洲柴油跨月价差转至逆价差结构，尽管行业消息人士称，预计该地区供给仍充沛。
当即期价格高过远期价格时，即为逆价差结构，这使得交易商储存柴油无利可图。
行业消息人士称，5/6月跨月价差周二下滑至逆价差0.10美元，上交易日为正价差0.05美元。
“我想市场可能预计6月船货将更疲软，因炼厂结束检修且未来供给更多，所以这无疑将打压未来价格，”新加坡一交易员称。
交易商称，预计中国5月将出口约30万吨-40万吨柴油，与前几个月一致。同时预计韩国和日本的柴油出口将高过正常水准。
上周南非Engen买入3.5万吨含硫10ppm的柴油。但是交易细节如价格、交货日期和卖家均不知。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 侯向明)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，