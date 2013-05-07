国际油市：亚洲石脑油裂解价差持稳，因供给充足

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透新加坡5月7日 - 周二亚洲石脑油价格连续第三个交易日上涨，涨至四日高位每吨862.00美元，但跨月价差持于每吨10.50美元。周一受供应过度冲击，跨月价差跌至三周低位。
Titan买入6月下半月船货，成本加运费价为每吨较日本现货贴水0.50美元。
交易商称，这是其今年首次支付贴水价格。
上次Titan支付贴水价格还是在2012年8月，当时其买入9月下半月的船货。
在印度船货出口增多之际，运往东方的船货高企，卖家大受打击。
印度目前已经售出62.5万吨5月装运的石脑油，且预计总量会达至70万吨。
新加坡一交易员称，“市场仍受来自西方的船货高企影响。”
交易商称，印度斯坦石油公司(HPCL)向维多售出3万吨5月25-27日装运的石脑油，但是价格尚不知。
亚洲汽油裂解价差延续涨势，并触及四日高点每桶5.80美元，但相比于三个月前，其仍下跌了58.5%，因库存高企。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 侯向明)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，