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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 20:27 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差持稳，因供给充足

路透新加坡5月7日 - 周二亚洲石脑油价格连续第三个交易日上涨，涨至四日高位每吨862.00美元，但跨月价差持于每吨10.50美元。周一受供应过度冲击，跨月价差跌至三周低位。

Titan买入6月下半月船货，成本加运费价为每吨较日本现货贴水0.50美元。

交易商称，这是其今年首次支付贴水价格。

上次Titan支付贴水价格还是在2012年8月，当时其买入9月下半月的船货。

在印度船货出口增多之际，运往东方的船货高企，卖家大受打击。

印度目前已经售出62.5万吨5月装运的石脑油，且预计总量会达至70万吨。

新加坡一交易员称，“市场仍受来自西方的船货高企影响。”

交易商称，印度斯坦石油公司(HPCL)向维多售出3万吨5月25-27日装运的石脑油，但是价格尚不知。

亚洲汽油裂解价差延续涨势，并触及四日高点每桶5.80美元，但相比于三个月前，其仍下跌了58.5%，因库存高企。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 侯向明)

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